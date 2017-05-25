В Сеть утекли данные о стоимости Xiaomi Mi7

Китайская компания Xiaomi готовится к выпуску своего нового флагманского смартфона Mi7. В Сети появились предварительные данные о цене устройства в 27 тысяч рублей, а также подробности о технических характеристиках.

Xiaomi Mi7 станет преемником прошлогодней модели Mi6. В интернет утекли данные о том, каким смартфон будет по характеристикам. Модель телефона с 6 гигабайтами оперативной памяти и 16 внутренней будет стоить около 27 тысяч рублей. Другие версии смартфона обойдутся пользователям дороже.

Ожидается, что экран устройства будет обладать «ушками» в верхней части, что встречается во множестве моделей 2018 года. Специалисты предполагают, что устройство будет оснащено OLED-дисплеем, с функцией Always-On-Display, позволяющей владельцам узнать о времени, уровне заряда или пропущенных звонках без разблокировки устройства. Предположительно Xiaomi Mi7 получил 5,6-дюймовый экран.

Смартфон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 845, а операционной системой станет Android 8.0 Oreo. Емкость батареи будет составлять 3350 мАч с поддержкой функции беспроводной зарядки. Специалисты предполагают, что Xiaomi Mi7 поступит в продажу 23 мая.