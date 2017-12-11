Аналитики выложили в интернет рейтинг самых распродаваемых смартфонов 2018 года

В интернет выложили рейтинг самых распродаваемых смартфонов за первый квартал 2018 года. Первые 4 места заняли продукции компании Apple. По данным аналитиков, за период времени с января по март 2018 года мировые продажи смартфонов достигли отметки в 345 миллионов проданных единиц.

Первое место по продажам занял iPhone X, продукцию которого купили 16 миллионов человек. Это примерно 4,6% от всеобщих продаж. В конце 2017 года это устройство раскритиковали из-за сложности в использовании, однако в 2018 году пока что iPhone X занимает первое место в рейтинге по продажам.

Второе место занял iPhone 8. Эти устройства купили 12,5 миллионов человек. В то время как iPhone 8 Plus купили всего 8,3 миллиона людей. Четвертое место досталось тоже мобильному устройству компании Apple. С результатом 5,6 миллионов проданных едениц это место в рейтинге досталось iPhone 7.

Смартфоны фирмы Android заняли пятое и шестое место в рейтинге. Наиболее популярными среди продукций компании оказались Xiaomi Redmi 5A и Samsung Galaxy S9 Plus.