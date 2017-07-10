Новое обновление «Minecraft» станет последним для старых приставок

Вскоре поклонники популярной игры «Minecraft» смогут получить новое обновление «The Update Acquatic», которое улучшит подводные приключения. Однако разработчики предупредили, что данное обновление станет последним для версий игры для таких приставок как Xbox 360, PS3, Wii U и PS Vita.

В связи с тем, что поклонников версии игры для Xbox 360, PS3, Wii U и PS Vita не так много, что составляет всего 5% от общего числа игроков, разработчики решили прекратить выпуск обновлений для них. Они решили сфокусироваться на популярных версиях игры, а потому пользователи PS4 , смартфонов и Windows 10 продолжат получать последующие обновления. Версия Xbox One и Switch более старой игры не получит Update Aquatic, так как пользователи могут перейти на более новую версию, которую можно бесплатно загрузить пользователям Xbox One из Microsoft Store, а пользователи Switch получат обновление как бесплатный патч для существующей игры.

Что же касается версий игры для таких приставок как Xbox 360, PS3, Wii U и PS Vita, то последнее обновление «The Update Acquatic» станет для них последним из доступных. Напомним, что в новой версии «Minecraft» игроков ожидают улучшенные подводные приключения. Появятся дельфины, кораллы и водное оружие трезубец, а также улучшенная графика воды.