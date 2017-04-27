Желающих принять участие в митинге в поддержку Telegram начали поощрять биткоинами

Недавно был проведён митинг в поддержку Telegram, который стал популярной темой в ленте новостей. Михаил Светов, который отвечает за организацию протеста, признался, что собирается отдать 1 биткоин за хорошо смонтированное видео, созданное из кадров, снятых в день протеста. Павел Дуров также поддержал такую идею.

Создатель мессенджера поделился с подписчиками на своей странице обращением Светова, который сообщил о подробностях конкурса. Главный приз в размере 1 биткоина будет разделён между тремя победителями. За первое место автор видеоролика получит 0,6 криптовалюты, за второе 0,3, а за третье 0,1. Напомним, что сегодня 1 биткоин стоит 9241 долларов.

Михаил Светов также добавил, что был бы рад увидеть среди конкурсантов представителей известный каналов YouTube Enjoykin и 50х50. Основатель мессенджера Павел Дуров лично не заявлял о том, что он будет поощрять желающих принять участие в митинге в поддержку Telegram. Он только опубликовал сообщение, в котором выражал свою благодарность активным защитникам мессенджера и участникам «цифрового сопротивления».