Эксперты: Добавление сульфида меди не улучшает литиево-серные батареи

Литиево-серные батареи – относительно новый вид аккумуляторов. Теоретически, они могут хранить в 5 раз больше энергии в меньше объёме, чем литиево-ионные, однако есть и свои сложности. Эксперты из Министерства энергетики США провели исследование, чтобы понять, возможно ли их устранить.

У литиево-серных батарей низкая проводимость и недостаточная энергоэффективность. Всё дело в химических веществах и реакциях внутри аккумулятора, как сообщает «Версия.Инфо». Предполагалось, что устранить проблему можно, добавляя проводящие сульфиды металлов, вроде сульфида меди, дисульфидов железа и титана.

Эксперты решили это проверить. В Брукхейвенской национальной лаборатории Министерства энергетики США было проведено исследование с помощью рентгеновских лучей, чтобы узнать больше о том, как изменяется сульфид меди после добавления в литиево-серную батарею. Оказалось, что при введении новых компонентов происходят «паразитные» реакции, которые препятствуют всей работе аккумулятора. Исследования будут продолжаться, чтобы найти решение данной проблемы.