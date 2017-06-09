Google избавится от Play Newsstand

Компания Google избавится от новостного агрегатора Play Newsstand в польщу старого приложения Google News. Данный сервис обновят для получения элементов мультимедиа как благодаря формату Newsstand, так и из YouTube.

Кроме того, будут задействованы технологии, связанные с ускорением мобильных страниц. Ожидается, что редизайн представят на конференции Google I/O. Причина обновления Google News – необходимость собрать все новостные службы в одном месте, используя сочетание всех форматов, как сообщает «Версия.Инфо».

За последние несколько недель компания провела переговоры с издателями, задействующими платформу Google News, чтобы предупредить об обновлении. В настоящее время новостной агрегатор – прежде всего текстовый сервис, подающий информацию в виде ленты. Обновление позволит сделать Google News более направленным на мультимедиа.