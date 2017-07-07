Российские разработчики посоревнуются с Китаем в создании подводных наушников

4 мая на пресс-конференции руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин сообщил о том, что московские разработчики планируют создать специальные наушники для пловцов, которые занимаются синхронным плаванием.

На конференции Алла Шишкина, которая является олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию, высказала свое мнение о том, что Россия немного отстает от Китая в плане технических разработок. Шишкина поведала всем историю о том, что китайские разработчики уже сейчас используют специальные беспроводные наушники для плавания. Это дает им возможность выкладываться лучше на соревнованиях, поскольку они имеют некое преимущество.

Известно, что музыка помогает спортсменам выкладываться лучше на тренировках, а на соревнованиях тем более. Спортсмены становятся более выносливыми и показывают новые результаты.

На это заявление Алексей Фурсин ответил, что по его личному мнению российские разработчики ничем не хуже китайских, поэтому они готовы посоревноваться с Китаем в создании таких же наушников, контролируемых по Bluetooth.