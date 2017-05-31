Эксперты рассказали о сравнении возможностей камер Xiaomi Mi 6X и Redmi Note 5‍

Эксперты в области технических новинок рассказали о сравнении возможностей камер Xiaomi Mi 6X и Redmi Note 5‍. Оба смартфона являются одними из последних, выпущенных китайской фирмой, и продаются приблизительно в одной ценовой категории.

В сети появились выводы экспертов после того, как ими было проведено сравнение возможностей камер двух устройств - Mi 6X и Redmi Note 5‍. Это сопоставление является довольно логичным, так как по дате выхода смартфоны не имеют особого отрыва, а также имеют похожее описание функциональности. Естественно, более новая модель Xiaomi Mi 6X имеет свои плюсы, и эксперты решили проверить, отразились ли они на работе камеры.

Как показало их исследование, это действительно так. В отличие от Xiaomi Redmi Note 5‍, смартфон делает более четкие фотографии при искусственном свете и не затемняет их, когда освещения не хватает. Изображения на нем получаются более четкими, резюмируют эксперты.