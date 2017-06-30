Эксперты проанализировали расходы на приложения в 2022 году

Эксперты заявили, что доходы от приложений для телефонов могут достигнуть 106,4 миллиарда долларов до конца 2018 года. В 2022 году эта сумма увеличится ещё на 50,1 миллиарда, как сообщает VladTime.

Специалисты из аналитического отдела App Annie предоставили статистические данные, демонстрирующие, как будет расти прибыль на мобильном рынке. Почти половину её обеспечивает Китай. Согласно современным рыночным тенденциям, известна и сумма, которую пользователи потратят в 2022 году на приложения. Эксперты заявили, что они станут чаще их загружать – почти в половину больше, чем сейчас. Один пользователь в среднем будет тратить на мобильные программы 20,94 доллара.

Кроме Китая, такие цифры обеспечат Индия, Вьетнам и Индонезия. Японцы и американцы почти не изменят свои привычки в области мобильных программ, а что касается Европы и Африки, то тут ситуация зависит от того, как поведут себя пользователи в Украине, России, Польше и Египте. Как считают эксперты, в выборе приложений больше акцента будет идти на обработку графики и иного контента, а также игры.