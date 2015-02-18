В США могут подать в суд на крупных производителей за нарушение закона о гарантии

Крупные производители США могут получить судебный иск, если за месяц не изменят свою политику о гарантии. Дело в том что очень часто производители запрещают покупателям самостоятельно заниматься починкой купленных устройств. Для того, чтобы отследить постороннее вмешательство, производители клеят на свои товары специальные стикеры и пломбы.

Представители федеральной торговой комиссии США решили, что эта политика о гарантийном ремонте противоречит закону Магнусона-Мосса, который был принят еще в 1975 году. В этом законе написано о том, что производители, которые продают свой товар за цену выше $5, не имеют права делать какие-либо ограничения по поводу починки проданного устройства, которое в свою очередь подлежит гарантийному обслуживанию.

Члены федеральной торговой комиссии пригрозили таким компаниям как Sony, Microsoft, Nintendo, HTC, ASUS и Hyundai, что они получат иск в суд, где будет проведено судебное разбирательство по єтому делу, если не изменят за месяц свою политику о гарантированном обслуживании и не перестанут клеить на товар стикеры и пломбы.