Специалисты сравнили iPhone X и LG G7 ThinQ

Эксперты решили сравнить один из самых технологичных телефонов прошлого года iPhone X с новинкой, вышедшей 2-го мая 2018 года. Специалисты уверены, что LG G7 ThinQ может стать достойным конкурентом гаджету от Apple.

Первым, что решили сравнить специалисты, оказался дизайн устройств. LG G7 ThinQ оказался больше в размерах, и для управления им требуется некоторое время, чтобы привыкнуть. Дисплеи смартфонов выглядят почти одинаково, заметить различия экспертам не удалось. Защита от влаги у LG G7 ThinQ оказалась лучше, телефон относится к классу IP68, когда iPhone X только к IP.

Сравнение программного обеспечения вызвало некоторые трудности, так как телефоны представлены разными операционными системами. Специалисты отмечают, что искусственный интеллект лучше интегрирован в LG G7 ThinQ. Скорость работы с данными оказалась одинаковой, несмотря на то, что в смартфонах использованы разные процессоры. Одним из преимуществ LG G7 ThinQ специалисты назвали возможность расширения внутренней памяти на 64 гигабайта при помощи карты microSD.

Камера оказалась лучше у устройства от южнокорейской компании благодаря хорошо реализованной ручной настройке. Разница в ёмкости батарей незначительна, специалисты не отдали предпочтения ни одному из устройств.