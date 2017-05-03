God of War продается быстрее всех эксклюзивов PS4

Видеоигра God of War установила рекорд по скорости продаж, опередив все эксклюзивы Play Station 4. Об этом рассказали в пресс-службе компании Sony.

Официальный релиз новинки состоялся 20 апреля. Несмотря на то, что купить её могут исключительно обладатели PS4, игра всего за три дня разошлась 3,1 миллионом копий. Она сразу захватила лидерство в чартах Великобритании и на 35% увеличила продаваемость God of War III.

Президент студии-разработчика Santa Monica Шэннон Стадстилл выразила личную благодарность игрокам, которые помогли достичь столь высоких результатов. Она отметила важность поддержки поклонников серии для вдохновения создателей. Помимо них, руководитель положительно отметила работу творческого директора Кори Барлога, Юми Ян, директора по разработке, и всех сотрудников своей студии.

Несмотря на явный успех God of War, Santa Monica не намерена останавливаться и анонсировала ряд полезных обновлений. Например, фоторежим или возможность изменять размер текста в игре. Стоит заметить, что пока их проект активно раскупался в магазинах, разработчики продолжали исправлять недостатки регулярными патчами.