Эксперты обнаружили в Google Maps ссылки на вредоносную рекламу
Мошенники раccылают стороннюю вредоносную рекламу, выдавая за ссылки сервиса Google Maps. Эту схему обнаружили эксперты кибербезопасности компании Sophos.
Преступники от имени знакомых отправляют пользователям письмо со ссылкой и при помощи сервиса goo.gl делают её похожей на фирменные URL-адреса Google Maps. После нажатия жертвы попадают на рекламную страницу с доменом России, которая на английском языке предлагает препараты для похудения.
Оказалось, что тому виной недоработка безопасности системы открытой переадресации. В настоящий момент система Google может использовать совместные URL-адреса, но при этом не фильтрует опасные гиперссылки. Сотрудники Sophos призывают пользователей обращать внимание на формат ссылки и не переходить по таким: https://maps.app.goo.gl/?link=некий адрес. В противном случае пользователь рискует узреть рекламу или даже заразить своё устройство трояном.