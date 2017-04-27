Севастопольский ученый предложил использовать для рыбалки сети, отпугивающие дельфинов

Ученый из Севастополя предложил использовать для ловли рыбы сети, которые смогут заметить дельфины.

Дельфины очень часто попадают в сети рыбаков из-за того что просто не замечают их. В итоге этих дельфинов находят мертвыми на берегу моря со следами от сетей и многочисленными ранами от порезов.

Для того, чтобы подобные случаи прекратились представитель организации «Оазис» Александр Жбанов рассказал о том как помочь дельфинам избежать такой участи.

Дело в том, что дельфины наблюдают за обстановкой своим акустическим аппаратом, который имеет свойство гидролокации. Поэтому обычные сети рыбаков они просто не видят.

Жбанов считает, что рыбакам нужно использовать сети со специальными устройствами, которые будут отпугивать этих млекопитающих. Однако для того, чтобы рыбаки выполняли это требование, Жбанову нужно еще решить данную проблему на уровне закона.