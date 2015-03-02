В YouTube появилось видео Conter-Strike в виртуальной реальности

Знаменитая всем игра Counter-Strike появилась на свет благодаря научно-популярному боевику Half-Life, который и стал прототипом для создания сетевого шутера. Фанаты игры выразили свое желание попробовать сыграть в нее в виртуальной реальности. Недавно на YouTube появилось похожее видео.

Видеоблогер Crowbcat загрузил в YouTube видео, где самостоятельно попытался создать VR-игру на подобии Counter-Strike. Для того, чтобы создать подходящие условия, он использовал уже существующие игры виртуальной реальности Pavlov и H3VR. Т

акое преображение популярного шутера дает много новых возможностей для игроков. К примеру, стало возможно стрелять одновременно из двух оружий, а также можно совместить нападение ножом и стрельбу из пистолета. Игра стала гораздо проще и интереснее. К примеру, гранаты теперь можно подбирать с пола и бросать их за угол. Это меняет привычный вид игры и модернизирует ее.

Возможно, компания Valve скоро выпустит данную игру для виртуальной реальности. Это может хорошо отразиться на продаже VR-игр и VR-шлемов.