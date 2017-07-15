Oculus показали инновационную систему фокусировки VR-шлема Half Dome

Oculus (принадлежит Facebook) снабдила прототипы своих VR-шлемов Half Dome инновационной системой механической фокусировки. Представители компании продемонстрировали разработку на конференции F8 2018, которая проходила 1-2 мая в американском городе Сан-Хосе.

В существующих аппаратах виртуальной реальности фокусирующие линзы и экран зафиксированы на одном месте. Поэтому в вопрос фокусировки изображения для носителя приходится решать при помощи программных алгоритмов. Oculus VR в своем экспериментальном продукте реализовало систему сервоприводов, оперативно приближающих или отдаляющих экран от линзы.

Конструкция Half Dome помогает пользователям реалистично рассмотреть объект после поднесения ближе к глазам. Этот момент разработчики показали в виртуальной сцене, где помощник смотрит на предметы с различными надписями. На записи видно, что при активации механического фокуса четкость не теряется. Системе не нужно обрабатывать изображение программно, что освобождает немало производительности для устройства воспроизведения. При этом сервоприводы Half Dome не издают громких звуков и не отвлекают внимания. Однако неизвестно, как именно шлем определяет необходимость фокуса.









Вместе с механизмом фокусировки Oculus VR существенно расширили поле зрения. Большинство шлемов компании позволяют смотреть на 110 градусов. Тогда как обзор Half Dome составляет 140. Стоит напомнить, что этот проект пока является для компании чисто экспериментальным. Разработчики не анонсируют, будет ли Half Dome выпущен на рынок и станет ли предком какой-нибудь новой линейки VR-приборов.