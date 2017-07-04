Создатели впервые назвали животное, которое стало прототипом Пикачу

Создатели всемирно известного покемона Пикачу впервые рассказали о том, какой зверь стал прототипом этого персонажа. Оказалось, прототипом электрической мыши стала белка.

Впервые Пикачу увидели в игре для приставки Nintendo в 1996 году, дизайнером которого стала Ацуко Нисиде из компании Game Freak. По рассказам дизайнера, ей дали задание придумать интересного милого персонажа, который имеет 2 стадии эволюции и может использовать в боях электрические заряды. Изначально Нисида вдохновилась знаменитым японским десертом, получившим от кондитеров имя дайфуку. Однако первая версия получилась не особо привлекательной, поэтому Ацуко придала покемону форму белки. Как сообщает сама дизайнер, она просто в тот момент хотела завести себе такое домашнее животное.

В итоге этот милый персонаж стал известен по всему миру. Его используют в играх, о нем рисуют мангу и показывают знаменитое аниме «Покемон». В 2016 году покемоны стали еще более известны, благодаря выходу игры Pokemon Go, в которой пользователям можно самим попробовать себя в роли тренера покемонов и отлавливать покемонов, гуляя по своему городу.

В Покедексе сказано, что Пикачу это электрическая мышь, которая в росте достигает 40 сантиметров и имеет вес 6 килограмм. Из его главных способностей можно выделить атаку молнией, которая поражает противников. Однако этот покемон имеет сложный характер и с ним бывает трудно подружиться.