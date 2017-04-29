Эксперты назвали причину снижения продаж смартфонов в 2018 году

По данным экспертов, в этом году продажа смартфонов снизилась на 2,4%. Если в прошлом году разработчикам удалось продать 353,8 миллионов сенсорных телефонов, то в этом году сумма проданных смартфонов снизилась до 345,4 миллионов. Недавно специалисты высказали свое мнение на этот счет.

По мнению экспертов, такое падение реализации смартфонов связано с тем, что срок службы этих мобильных телефонов увеличился. Из-за этого покупать новый телефон стало уже не выгодно. Покупатели стали реже интересоваться сенсорными устройствами, потому что новых идей у разработчиков все меньше.

Но помимо этого, есть и хорошие новости. Специалисты составили топ-5 компаний, которые продали больше всего смартфонов за 2018 год. На первом месте стоит Samsung, которой удалось продать 78,2 миллиона мобильных устройств. Второе место заняла компания Apple, iPhone которой купили 52,2 миллиона человек. Третье и четвертое место заняли соответственно компании Huawei и Xiaomi, а на последнем месте в рейтинге оказалась компания OPPO.