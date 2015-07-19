Заработок на телефонных фермах набирает популярность

Совсем недавно в мире начала набирать популярность, так называемая, телефонная ферма, с помощью которой обладатели смартфонов могут получить пассивный стабильный доход.

Большой популярностью сейчас обладают программы на подобии Perk TV, где пользователи могут получить небольшой доход за просмотры видео и рекламы. Самому владельцу смартфона никак не надо участвовать в происходящем, так как видео крутятся сами, нужно только включить программу.

Пользователи социальной сети Reddit уже давно начали бурно обсуждать тему пассивного дохода на телефонной ферме и пришли к выводу, что много денег на этом заработать вряд ли получится, однако небольшой стабильный заработок все же немного влияет на повышение бюджета с помощью обычного просмотра видео.

Ферма работает так, что чем больше у тебя смартфонов для просмотра видео, тем больше ты зарабатываешь. В большинстве случаев используют поддержанные смартфоны фирмы Android, которые быстро окупаются и обладают всеми требованиями, которые нужны для заработка.

Деньги выводятся либо в биткоинах, либо на электронный кошелек PayPall, а также есть программы, которые выдают заработанные деньги подарочными картами, такими как Amazon или Starbucks.