"Мегафон" снимает с абонентов огромные средства за роуминг по России

Мобильный оператор "Мегафон" практически грабит своих клиентов на роуминге внутри страны. Один из абонентов компании рассказал о конкретном случае затратного путешествия из провинции в столицу.

Источник является пользователем услуг "Мегафона" порядка 19 лет. Сейчас он ежемесячно кладет на свой счет 350 рублей в рамках мобильного тарифа. Пакет включает в себя интернет-трафик, минуты для разговоров и SMS-сообщения. И вот недавно житель региона на один день отправился в Москву. За эту поездку оператор списал с его счета дополнительно 581 рубль.

Оказалось, что внутринациональный роуминг "Мегафон" отнял у абонента 429,74 рубля, за интернет в столице - 106 рублей. Кроме того, он списал дополнительных 20 рублей за входящие звонки. Таким образом клиент потерял за апрель обязательную плату в 350 рублей, и почти в полтора раза больше - за услуги в роуминге.

Как раньше писала "Версия", оператором недолго осталось держать грабительские цены. По распоряжению Федеральной антимонопольной службы, передовые компании до 1 июня текущего года должны отменить роуминг по стране и отчитаться перед ведомством. Однако пока конкретно "Мегафон" не торопится выполнять требование властей. Возможно, пытается до крайнего срока получить как можно больше прибыли.

Несмотря на скорую отмену роуминга, россиянам не стоит ждать благодати в сфере мобильной связи. Ведь летом начнет также действовать, так называемый, "пакет Яровой". Это нововведение правительства заставит операторов и провайдеров не менее 30 дней хранить данные пользователей на своих серверах. Такая политика вынудит компании тратить огромные средства на сервера и оборудование - порядка 35-60 миллиардов рублей в общей сумме. Для компенсации, руководству придется существенно поднять стоимость своих услуг.