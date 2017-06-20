Работникам РЖД предложили использовать VPN для обхода блокировки Telegram

14 апреля Таганский суд принял решение о блокировки Telegram на территории России. Из-за попыток ограничить мессенджер пострадали и другие интернет-ресурсы, необходимые для работы предприятий. В Сети появилась инструкция по установке VPN, которую отправляли работникам РЖД.

Письмо появилось в корпоративном приложении, в котором часто предоставляется информация о случившихся происшествиях или распоряжениях, а также другие сообщения, касательно внутренней работы предприятия. Однако недавно там появилось описание проблем с Telegram и методах обхода блокировок, при отсутствии доступа к тому или иному ресурсу. Была приведена информация о VPN, и приложениях, предоставляющих подобные услуги.

В письме было акцентировано внимание на затруднения при работе с приложениями «Конспект» и «Формуляр». Воспользоваться зашифрованными каналами предлагается в тех случаях, если графический материал отображается не полностью.

В Сети появились шутки о том, что если ранее Telegram использовали только террористы и хакеры, то теперь к ним добавятся и российские проводницы с подстаканниками.