Эксперты протестировали беспроводную быструю зарядку для Samsung Galaxy S9

Эксперты протестировали беспроводную быструю зарядку 15W Qi для Samsung Galaxy S9. Они проверили, действительно ли благодаря ей смартфон от Samsung заряжается с удвоенной скоростью, как было заявлено.

Эксперты сравнили зарядное устройство от южнокорейской компании с зарядкой от Ventev – популярного бренда, специализирующего именно на мобильных аксессуарах. Samsung Galaxy S9 специалисты опустили до 0%. После этого подключили сначала к устройству от Ventev, а потом и к 15W Qi, чтобы проверить, когда станет 100%, как сообщает «Версия.Инфо».

Замеры производились каждые 15 минут, а на телефоне в это время поставили «режим самолёта», чтобы исключить постороннюю активность сети, влияющую на время зарядки. Оказалось, что скорость у Ventev и 15W Qi одинаковая – 10-11% за 15 минут. Характерно, что проводная зарядка за то же время добивается 20%. Эксперты отмечают, что преимущество 15W Qi на Samsung Galaxy S9 только в цене – она дешевле Ventev. Однако гораздо меньше выбора в дизайне и прочем.