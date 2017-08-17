Новый фильтр Instagram будет блокировать негативные комментарии

Популярная соцсеть Instagram со 2 мая начнет блокировать комментарии грубого или недоброжелательного характера благодаря новому фильтру. О нововведении уведомляет издание The Sun.

Представитель руководства Кевин Систром сообщил, что на подобные меры разработчики пошли в связи со множеством жалоб от пользователей на ничем не аргументированные негативные комментарии. Со среды в социальной сети активируется алгоритм, который призван скрывать сообщения, которые каким-либо образом оскорбляют автора публикации. Аналогичным образом будут убираться из виду те комментарии ,что содержат угрозы здоровью или благополучию людей.

После обновления The Sun опция будет активирована по умолчанию. Её можно отключить в пользовательских настройках. Представитель Instagram пообещал, что администрация будет оперативно реагировать на сведения о продолжении давления со стороны хулиганов. В этом случае последние будут наказаны соцсетью.