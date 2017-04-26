Экс-сотрудник Nintendo рассказал, как создавались легендарные игры 90-х

Разработчик Джайлз Годдард рассказал, что когда-то она работал в Nintendo и даже участвовал в создании легендарных проектов 90-х годов, таких как Star Fox, Super Mario 64 и 1080 Snowboarding. По словам британского специалиста, в Nintendo требуют от работников «трудиться на износ».

Годдард начал свою карьеру в Nintendo с дистанционного сотрудничества. Тогда он разрабатывал на своей студии Argonaut Software чип для картриджей Super Nintendo Entertainment System (SNES). Позже, когда ему исполнилось 18 лет, он и другие его партнеры переехали в Японию.

Там они заключили с Nintendo контракт, но работа Годдарду не понравилась. По словам разработчика, компания была очень требовательной, там были установлены жестокие правила и очень строгие рамки. Годдарду приходилось спать по несколько часов и работать до глубокой ночи. Условия работы не нравились разработчику, позже он закончил карьеру в Nintendo.

Годдард предполагает, что в компании и сейчас сохраняются такие жесткие требования. Nintendo продолжает выпускать новинки, что говорит о продуктивной работе специалистов. Однако, утверждает экс-сотрудник компании, работники могут и сейчас спать лишь 2-3 часа в сутки, опасаясь лишиться работы из-за несоблюдения жестких требований.