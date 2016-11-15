Марк Цукерберг представил бюджетные очки виртуальной реальности Oculus Go

1 мая компания Facebook презентовала свой новый товар – бюджетные очки виртуальной реальности. Гаджет за 200 долларов получил название Oculus Go, его презентацией занимался сам Марк Цукерберг.

В калифорнийском Сан-Хосе, на конференции F8, глава Facebook Марк Цукерберг устроил презентацию очков виртуальной реальности Oculus Go. Как утверждает основатель корпорации, товар можно приобрести уже сейчас.

По словам Марка Цукерберга, очки Oculus Go являются первым товаром из данной категории устройств, который представлен по бюджетной цене. Очки могут подключаться не только к смартфону или к ПК, устройство может работать без сторонних приборов.

Одной из особенностей очков Oculus Go является новая функция, открывающая перспективы работы с дополненной реальностью. Пользователи может сфотографировать помещение и загрузить снимок в очки. Потом, человек может будто бы вернуться туда, надев на себя очки виртуальной реальности.