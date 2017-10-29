В Facebook может появиться функция "Очистить историю"

В социальной сети Facebook в скором времени может появиться функция "Очистить историю", по аналогии с браузерами. Об этом во вторник, 1 мая, рассказал основатель соцсети Марк Цукерберг.

Как рассказал Цукерберг, в каждом веб-браузер имеется возможность очищать историю и cookie-файлы, которые для работы используют множество сайтов. По его словам, каждый пользователь должен иметь возможность по собственному желанию очищать историю переходов по ссылкам, именно поэтому точно такую же функцию планируют внедрить и в Facebook.

Также Цукерберг отметил, что данная функция даст пользователям возможность обратить внимание на то, какие сайт и приложения присылают ему информацию и в будущем отказаться от подобной рассылки. В любой момент пользователь сможет удалить в настройках аккаунта всю информацию о том, по каким ссылкам он кликал и на каких сайтах побывал.

По словам разработчиков Facebook, на создание и внедрении функции "Очистить историю" в соцсети могут уйти несколько месяцев, однако в течение этого времени Цукерберг намерен провести все необходимые консультации с законодателями и регуляторами.