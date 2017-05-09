В Сети появилось приложение для согласования секса между партнерами

В Сети появилось новое приложение, которое позволит пользователям согласовывать с партнером свой секс. Отмечается, что приложение поможет избежать таких неприятностей, как недопонимание или неловкость.

Как стало известно, для пользователей iOS и Android появилось новое приложение под названием uConsent, которое позволит потенциальным партнерам согласовывать свой секс. Так, в приложении можно указать все особенности своего организма, включая менструальный цикл для женщин, указать предпочтения во время секса и запланировать дату полового акта.

Разработчики отмечают, что при помощи данного приложения можно будет избежать неловких ситуаций в постели и различных неприятностей, так как партнер уже будет настроен на секс и может быть уверенным в том, что все пройдет идеально.

Стоит отметить, что многие эксперты скептически настроены по отношению к uConsent. Они отмечают, что все же между людьми будет возникать некая неловкость, когда один из партнеров пообещает секс, а потом по непонятным причинам откажется. Кроме того, теряется вся магия романтических отношений, когда мужчина сначала должен добиться женщину, завладеть ее вниманием и только после этого он может рассчитывать на сексуальные отношения.

Они также уверены, что данный сервис и вовсе окажется провальной затеей, так как сексуальные желания невозможно запланировать, возбуждение возникает спонтанно и может произойти такое, что на секс партнеры согласятся, а удовольствия от него вовсе никакого не получат.