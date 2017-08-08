Google запустит сервис для скачивания видео с YouTube

Компания Google рассказала о скором выпуске нового сервиса для видеохостинга YouTube, благодаря которому пользователи получат возможность скачивания роликов с портала напрямую, без специальных ссылок и других ухищрений. Подписка на YouTube Premium поможет юзерам не только скачивать видео, но и избавляться от навязчивых рекламных объявлений.

Как сообщается, видеохостинг YouTube может стать еще более удобным и простым в использовании. Для этого пользователям предлагается оформить платную подписку на YouTube Premium.

Пользователи, оплатившие такую подписку, получают возможность не только скачивать ролики напрямую. Также им будет предоставлена защита от навязчивой рекламы. Помимо этого, подписка предусматривает и ряд других дополнительных возможностей, о которых станет известно позже.

В Google также сообщили, что с запуском нового сервиса сразу три других сервиса будут объединены в один отдельный функционал. Речь идет о сервисах YouTube Red, YouTube Music и Play Music. Несмотря на такие изменения, разработчики уверенны, что подписка на премиум-сервис для скачивания роликов будет востребованной. Ожидается, что YouTube Premium будет запущена уже во второй половине текущего года.