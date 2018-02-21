В Китае компании начали контролировать эмоции своих сотрудников

В Китае компании начали вести слежку за эмоциональным состоянием своих сотрудников и теперь полностью контролируют их эмоции для того, чтобы повысить эффективность труда. В этом руководству помогает искусственный интеллект.

Как стало известно, руководители китайских компаний не упускают возможности увеличить продуктивность труда своих сотрудников и повысить эффективность их работы. Для этого они начали отслеживать эмоциональное состояние каждого работника для того, чтобы понимать, как в настоящий момент чувствует себя тот или иной сотрудник, требуется ли ему отпуск или выходной, не находится ли он в депрессии и не уснет ли он прямо во время работы от усталости.

Для того, чтобы отслеживать эмоции, некоторым сотрудникам приходится ежедневно носить на голове специальный прибор с сенсорами мозговых волн, которое помогает отследить мозговую активность человека. В основу данной технологии заложен искусственный интеллект, который считывает эмоции сотрудников и передает начальству.

Благодаря данной технологии, руководство может выстроить для каждого сотрудника индивидуальный график и повысить эффективность труда на производстве. В настоящий момент данная технология проходит тестирование на производствах, где существует высокий уровень риска на работе, например, среди машинистов поездов.