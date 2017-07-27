WhatsApp официально заблокируют в России уже летом 2018 года

Эксперты считают, что популярный мессенджер WhatsApp в скором времени может постигнуть судьба детища Павла Дурова Telegram и его навсегда заблокируют в Россию. Связано это с особенностями шифрования личных данных пользователей, ведь WhatsApp работает по тому же принципу, что и заблокированный в России Telegram.

После того, как Роскомнадзор принялся блокировать популярный в России мессенджер Telegram, которым пользуется более 15 миллионов россиян, специалисты провели опрос и определили, что еще более популярной платформой для общения в РФ является WhatsApp, ведь им пользуется примерно 30-60 миллионов граждан страны.

Так как Роскомнадзор приступил к блокировке детища Дурова из-за того, что он отказывается предоставить ФСБ ключи шифрования, которых на самом деле нет, специалисты считают, что уже летом текущего года ведомство примется и за WhatsApp. Дело в том, что WhatsApp использует для защиты личных данных пользователей технологию сквозного шифрования, от которого просто нет ключей, которые так необходимы ФСБ от работающего по аналогичной системе Telegram. Когда ФСБ узнает, сколько россиян пользуются американским мессенджером, они потребуют предоставить ключи и от него, а когда получат отказ, Роскомнадзор примется и за его блокировку.

Эксперты полагают, что если Дуров как-нибудь и сможет добиться официальной разблокировки своего мессенджера, то WhatsApp в России заблокируют навсегда и запретят россиянам искать всевозможные пути обхода блокировки. Отмечается, что согласно действующим законам РФ у правительства есть все возможности для того, чтобы официально заблокировать в России WhatsApp, ведь в настоящий момент через него могут общаться потенциальные террористы, а ФСБ это никак не сможет проконтролировать.