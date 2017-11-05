iFixit: Нефункционирующий Touch ID портит батарею iPhone‍

Специалисты частной американской компании по ремонту девайсов iFixit заметили, что батарею iPhone‍ портит нефункционирующий Touch ID. Вывод был сделан после работы с двумя iPhone 5s, пользователи которых жаловались на быстрый разряд батареи.

В сети появились новые данные о том, по каким причинам может портиться батарея смартфона iPhone‍. Исследование на эту тему провели специалисты крупной компании из США, специализирующейся на ремонте гаджетов, iFixit. Они рассказали, что на их практике было два случая, когда батарея смартфона iPhone 5s начинала быстро разряжаться по непонятным причинам. За пять минут она садилась на несколько процентов, и ничего не помогло даже после ее замены.

Тем не менее, мастера смогли решить этот вопрос. Они заметили тенденцию, что у обоих смартфонов с нарушенным функционированием не работала также Touch ID, однако после замены сенсора все приходило в порядок. Анализируя эти случаи, специалисты iFixit сделали вывод что нефункционирующий Touch ID может "убить" батарею смартфона от Apple.