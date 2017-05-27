Во Франции изобрели устройство для тех, кто боится летать на самолетах

Французские ученые создали устройство, которое может помочь аэрофобам справиться с беспокойствами и страхами. Прибор по своему виду похож на наушники с выносным микрофоном, через него пассажир получает приятные и успокаивающие запахи, которые способны помочь справиться со стрессом.

Как сообщается, ученые из Французского Национального политехнического института в Тулузе придумали устройство, которое может помочь пассажирам самолетов справиться с атаками паники и страха. Многие боятся летать на самолетах, в особенности к панике приводят взлеты и приземления воздушных суден.

Чтобы справиться со страхом ученые предлагают пассажирам некую ароматерапию. Через специальную трубочку к носу подается приятный запах. На выбор представлены ароматы мяты, лаванды, ромашки или цветущего апельсинового дерева. Каждый пассажир может выбрать подходящий для него запах. Рекомендуется начать дышать воздухом за 10 минут до взлета и за 10 минут до начала приземления.

Принцип такой арома-палочки прост. По своему виду устройство похоже на наушники, в которых отдельно вынесен микрофон. Именно та часть, похожая на микрофон, является источником аромата. При создании такого устройства ученые ввели ароматические вещества в состав биополимера. Этот биополимер потом превращают в тонкую линию, которую затем помещают в стеклянную трубочку. В устройстве есть специальный мини-вентилятор, который распыляет воздух и заставляет ароматизированный биополимер пахнуть. Отмечается, что трубочки будут меняться после каждого пассажира и процедура по снижению стресса от перелетов будет гигиеничной и безопасной.