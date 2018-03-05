Геймер превратил свой смартфон в ПК и теперь без проблем играет в PUBG

Не так давно на популярном портале Reddit пользователь под ником alemkalender рассказал о том, что изобрел весьма гениальное устройство, которое помогает ему играть в PUBG. Он превратил свой смартфон в компьютер и теперь может долго играть в знаменитую игру, однако это не понравилось остальным геймерам.

На портале Reddit пользователь создал пост и приложил к нему фотографию своего гениального устройства. Он подключил к смартфону клавиатуру и игровую компьютерную мышку, благодаря чему теперь может играть в PUBG длительное время. Кроме того, такие новшества дают ему преимущество перед другими игроками, так как играть при помощи клавиатуры гораздо проще, чем водить пальцем по сенсору гаджета.

Пользователи не оценили изобретения геймера, они отметили, что таким образом он просто не позволяет другим игрокам раскрыть свой потенциал в PUBG и "мухлюет". Многие назвали его читером и напомнили, что в Китае подобных обманщиков арестовали и заставили заплатить разработчикам PUBG более одного миллиона долларов.