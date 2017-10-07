Apple планирует переименовать все iPhone‍

Как стало известно от инсайдеров, американская корпорация Apple планирует переименовать все смартфоны модели iPhone‍. Скорее всего, название флагмана будет подкорректировано не сильно заметно.

Один из специалистов фирмы Guggenheim Securities обнародовал информацию о планах гиганта Apple переименовать свою продукцию. Роберт Сихра, занимающий в ней пост ведущего аналитика, предоставляет данные о том, названия каких гаджетов будут редактированы и по каким критериям будет выполняться процедура.

Смартфоны марки iPhone‍ известны во всем мире. Их разработчик, корпорация Apple, заслужила звание одного из самых надежных производителей техники. Многие пользователи уже привыкли к названиям смартфонов, однако, скорее всего, скоро им придется привыкать к новым. Тем не менее, корректировка будет не очень значительной. Из названий уберут S-обозначения, разнообразные знаки и цифры. Каким образом после таких изменений будут распознаваться модели, пока не известно.