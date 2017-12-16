Facebook планирует внедрить тактильное чтение сообщений

Компания Facebook может внедрить в свою одноименную социальную сеть технологию тактильного чтения сообщений. Такая функция через вибрацию передаст получателю сообщения информацию, не отвлекая пользователя от других дел.

Специалисты компании Facebook предполагают, что многим пользователям не всегда удобно читать сообщения. Некоторые могут находиться в компании других людей, где чтение сообщений может быть признаком неуважения. Однако, иногда в сообщениях получателям приходит очень важная информация, которую нужно срочно изучить.

Для решения такой проблемы специалисты придумали внедрить в социальную сеть новую функцию, которая позволит всегда иметь возможность ознакомиться с информацией из сообщения. Предполагается, что когда пользователь получит сообщение, его телефон начнет вибрировать специальными сигналами, по которым можно будет понять, о чем ведется речь в месседже.

Компания Facebook считает, что данная технология поможет пользователям никогда не пропускать важных сообщений и уведомлений. Между тем, эксперты уже прокомментировали идею, назвав проект технологии неудачным. Некоторые уверенны, что что тактильное чтение сообщений нарушит приватность пользователей.