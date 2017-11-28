Ученые изобрели новый вид батареи для гаджетов с повышенной энергоемкостью

Ученые из Швейцарии изобрели новый вид батареи для гаджетов, которая имеет повышенную энергоемкость. Трудясь в лаборатории при высшей технической школе в городе Цюрих, они создали принципиально новый вид аккумулятора, стоимость которого будет даже меньше выпускаемых сейчас.

Швейцарские инженеры трудились над созданием нового вида батареи для гаджетов, которая имела бы преимущество в энергоемкости над существующими на данный момент аналогами. Потребность в таком устройстве растет с каждым днем, ведь современным смартфонам не занимать энергозатратности. По этой причине их владельцы должны осуществлять их постоянную подзарядку.

Между тем, ученые придумали другой выход из ситуации. Они решили создать совершенно новый вид аккумулятора. Для этого они практически полностью заменили его конструкцию другими веществами. Так, подходящей заменой для лития стал нитрид титана, а для граффита - полиперен. Благодаря этим веществам удалось добиться создания гибкой батарейки, которая, уверенны разработчики, вскоре станет одной из самых востребованных на рынке техники.