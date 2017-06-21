В OnePlus 5T и OnePlus 5 можно будет сделать блокировку двойным нажатием

Двойной клик для блокировки дисплея – популярная функция у разных девайсов. Стало известно, что теперь ею оснащена и бета-версия обновления OnePlus 5T и OnePlus 5, как сообщает VistaNews.

Это полезная деталь, и потребители не раз просили, чтобы её сделали обязательной в устройствах с операционной системой Android. Однако реализовывали это редко. Иногда с помощью двойного клика делалась активация работы, а у совсем небольшого количества смартфонов – блокировка.

Телефоны от OnePlus имели первую, а теперь в бета-версии есть и вторая. Правда, она будет действовать только в рамках домашнего экрана. Кроме этой функции, бета-версия содержит и другие интересные детали, вроде оптимизации сканирования больших файлов и улучшенного программного поиска.