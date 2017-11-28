Назван смартфон с самым громким динамиком

Назван смартфон, у которого динамик будет звучать громче, чем в других подобных устройствах. Это LG G7 ThinQ, который представят 2 мая, как сообщает VladTime.

В Сети появляется всё больше информации о фишках будущего флагмана от известной корейской компании. Не так давно рассказывали о том, насколько яркий у LG G7 ThinQ дисплей, а теперь разработчиики сами написали и про динамик, который, по мнению экспертов, будет самым громким из тех, что есть на смартфонах.

Это Boombox Speaker – особая деталь, базовое звучание при которой максимально усиливается. Также громче идут басы. Так смартфон, обладая обычными физическими показателями, выдаст звук в 10 раз больше, чем без Boombox Speaker. Если он будет на твёрдой поверхности, то это даст дополнительное усиление. Разработчики не раскрыли секреты работы их особого динамика. Однако эксперты считают, что всё благодаря резонансной камере.