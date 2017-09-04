Huawei планирует заменить Android и Windows 10 собственной системой

Компания Huawei разрабатывает собственную операционную систему, которая должна заменить популярные Android и Windows 10. Такую информацию опубликовало китайское издание South China Morning Post.

По информацию источников, разработчики планируют отказаться от распространенных ОС в пользу своей собственной. Они создают свое детище с полного нуля. Такой подход позволит обеспечить современный оригинальный код и устранить накопившиеся недостатки конкурентов.

Кроме того, в Huawei уделяют внимание масштабированию системы. В случае успешного завершения проекта, продукт можно будет эффективно портировать на смартфоны, планшеты, компьютеры и прочие электронные устройства, включая "умные" телевизоры. Пока неизвестно, намерен ли бренд продвигать свою разработку среди других производителей гаджетов.

Эксперты предполагают, что толчком к скорому выходу системы в свет может стать конфликт Huawei с США из-за сотрудничества с Ираном и КНДР. Американское правительство требует от зарубежных компаний отказаться от продажи в эти страны, согласно принятым санкциям. Теперь же Huawei подозревают в нарушении договоренностей с властями США и грозят заблокировать доступ к американским производителям на 7 лет. Согласно мнению аналитиков, в случае такого ограничения компания поспешит внедрить ОС в свои ближайшие новинки. Иначе Huawei может потянуть год-другой, доработать продукт и презентовать его вместе с линейкой своих новых смартфонов.