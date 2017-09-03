Космонавты с МКС пожаловались на сильный шум в российском отсеке

Команды, вернувшиеся с МКС, жалуются на сильный шум оборудования в российских отсеках станции. Такие данные получили аналитики Центра подготовки космонавтов.

По данным доклада, практически все космические группы, окончившие работу на Международной космической станции в 2010-2017 годах выражали своё недовольство легко загрязняющимися поверхностями, высокую запыленность, недостаточное количество каналов связи с Землей для передачи сведений об экспериментах, а чаще всего - на раздражающих гул аппаратуры. Один космонавт анонимно рассказал СМИ, что в сегменте США в период рабочей активности фоновые звуки достигают 58 децибел, тогда как россияне вынуждены терпеть 72 децибела.

Представители ЦПК подтверждают, что шум в российской части МКС остается громким, хотя некоторые вентиляторы уже заменили на малошумные. В 2008 "Роскосмос" обратил внимание на жалобы членов экипажей и заказал у Центрального аэродинамического института более тихие системы вентиляции. Их установили на МКС, что частично улучшило жизнь космонавтов. В пресс-службе "Роскосмоса" заявили, что в настоящее время гул находится в пределах медицинских норм.

В Институте медико-биологических проблем объяснили, что вентиляторы меняются регулярно. Однако из-за их большого количества резко уменьшить уровень шума не получается. По информации экспертов, он постепенно снижается, но даже сейчас слегка превышает комфортный уровень. Аппаратура шумит на 60 децибел в период работы и на 50 децибел во время сна сотрудников МКС.