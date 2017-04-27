Руководство Telegram объяснило неполадки сбоем в электросети

Критические неполадки в работе Telegram спровоцировал массовый сбой в электросетях неподалеку от Амстердама. Руководство мессенджера написало об этом на официальной странице в Twitter в воскресенье.

В ночь с 28 на 29 апреля пользователи потеряли доступ к сервисам Telegram. На это жалуются жители России, стран СНГ, Северной Африки, Ближнего Востока и Европы. Судя по количеству публикаций, сильнее всего от неполадок страдают юзеры из Украины и России. Вскоре администрация пообещала наладить полноценную работу, однако точные сроки восстановления остаются неизвестными. Пресс-служба Telegram намерена информировать аудиторию о продвижении ремонта через соцсети.

Павел Дуров, cоздатель мессенджера, уведомил о возможных проблемах примерно в 2 часа по Москве. По его словам, появилась угроза перегрева кластера серверов, которая будет устранена через несколько часов.

В Нидерландах СМИ пишут о нарушении рабочего процесса в столичном аэропорту Схипхол. По информации изданий, стабильная подача электроэнергии уже восстановлена. Однако сбой создал риск отмены или переноса некоторых прибывающих рейсов.