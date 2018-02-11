Popular Mechanics описал особенности "устрашающих" субмарин РФ

Российский военный флот располагает 72 подводными лодками, что делает его "крепким орешком". Журнал Popular Mechanics в новом материале описал особенности некоторых особенно "устрашающих" суден по данным ресурса Naval Analyses.

Издание обращает внимание, что военно-морские силы России состоят из атомных ракетоносцев, подлодок с крылатыми ракетами на борту, но самое главное - из уникальных средств для особых целей. Общее количество видов превышает современную американскую классификацию на одну единицу.

Эксперты особенно отмечают судно "Саров". По информации США, этот аппарат служит испытательной платформой для беспилотника "Статус-6". Ранее "Версия" писала, что это средство американские СМИ окрестили "Оружием судного дня". Оно может преодолевать меры противоракетной защиты США и наносить удары по побережью при помощи термоядерных боеголовок мощностью до 100-мегатонн. Подобный ядерный потенциал способен стирать с лица Земли целые города и вызывать цунами высотой в сотни метров.

Popular Mechanics также выделяет две водные базы для транспортировки глубоководных субмарин типа Delta III и Delta IV. В России проекты получили названия "Кальмар" и "Дельфин" соответственно. Журналисты также отметили три лодки проекта "Кашалот", глубоководные автономные атомные станции "Нельма" и атомную подлодку "Лошарик", также рассчитанную на большую глубину.

По сведениям сотрудников Naval Analyses, россияне также имеют на вооружении 21 электро-дизельную подводную лодку класса "Лада", которые разработаны для атаки вражеских субмарин неподалеку от берега. ВМС США подобной конструкцией не пользуется, предпочитая атомные судна. Как пишет СМИ, если бы страна имела потенциально опасных соседей - то тоже снабдила флот неатомными плавсредствами.