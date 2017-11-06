Эксперты сравнили современный КПК и смартфоны

Компания Gemini некоторое время назад порадовала любителей поностальгировать о прошлом, выпустив Gemini PDA – осовремененный вариант КПК. Эксперты сравнили его с современными смартфонами, определив, устроит ли он тех, кто КПК не помнит.

Ёмкость батареи – 4220 мАч. По этой характеристике Gemini PDA превосходит некоторые смартфоны, хотя лучшим не является. Камера всего одна, на 5 мегапикселей, что, в сравнении с телефонами, достаточно слабо. Флагманы имеют как минимум по две камеры, а иногда встречается и три. Также количество мегапикселей у смартфонов раза в два больше, как сообщает «Версия.Инфо».

Объём оперативной и встроенной памяти средний, не лучше, чем у телефонов. Относительно порадовать может то, что Gemini PDA работает сразу на двух операционных системах – Android и Linux. У пользователя есть выбор, что конкретно применять, когда система загружается.

Подытоживая, эксперты отметили, что Gemini PDA не стал большим триумфом. Это КПК, который подойдёт ценителям такого рода устройств. Тем более, что стоимость не самая низкая, а это потребителя ещё больше отпугнёт.