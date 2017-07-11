Google обнародовала особенность новой ОС, призванной сменить Android

Новая Fuchsia OS получит от Google ряд технических особенностей, которые позволят полностью заменить Android и Chrome OS. Подробности проекта опубликовала пресс-служба корпорации.

Вот уже четыре года создатели Android и Chrome OS трудятся над разработкой новой операционной системы, которая избавит пользователей от главных недостатков предшественников. В частности, у Android таковым считается проблема масштабирования и портирования на ПК-платформу. Кроме того, недовольство вызывают уязвимости защиты от сетевых угроз и система рассылки обновлений. Последнее не компенсирует даже сервис Project Treble.

Fuchsia OS разрабатывалась с ноля, чтобы исправить изъяны в самом корне системы. Google пишет, что пользователи смогут без сожаления перейти на новинку благодаря нативности: каждая программа из Google Play Market останется полностью доступной для обладателей устройств на Fuchsia OS. Игроки смогут восстановить свои достижения в играх и, как прежде, пользоваться любимыми приложениями. Кроме того, разработчикам не придется переносить свои продукты на новую ОС.

Google обещает, что Fuchsia OS будет лучше оптимизирована и покажет себя гораздо быстрее в работе. Что касается системы обновлений, вскоре компания из США будет самостоятельно готовить и контролировать пакет программного обеспечения. Это позволит увеличить оперативность и удобство распространения среди пользователей. Тогда как сейчас разработкой улучшений занимаются множество независимых предприятий.