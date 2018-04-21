Inquisitor — Martyr больше не продается в России из-за блокировок Роскомнадзора

Продажи игры Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr приостановлены в России из-за проблем доступа, связанных с действиями Роскомнадзора. Так объявил представитель разработчика NeocoreGames.

Сетевые сервера этой RPG частично зависят от мощностей, арендованных у Amazon. Адреса последней также использует Telegram для обхода блокировки в России. В процессе борьбы с мессенджером, меры надзорного ведомства коснулись тех IP-адресов Amazon, которые отвечали за работоспособность сервисов Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr. Теперь многие обладатели продукта не могут попросту войти в игру и наслаждаться ею.

Студия объявила, что не намерена принимать деньги у людей, которые даже не смогут пользоваться своим приобретением. Разработчики выразили надежду, что ограничения являются временными, и вскоре деятельность невовлеченных в конфликт IP-адресов будет восстановлена. Когда Martyr сможет вновь полноценно работать на территории России, создатели вернут игру в продажу. А пока NeocoreGames намерена поддерживать россиян, которые уже успели купить их продукт. Стоит напомнить, что пока игра находится в режиме раннего доступа. Официальный выход должен состояться 5 июня.