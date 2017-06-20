Смартфоны Xiaomi не работают в России после блокировки Telegram

В России множество смартфонов производства Xiaomi столкнулись с существенными неполадками после начала блокировки Telegram Роскомнадзором. Владельцы устройств массово жалуются на проблемы в социальных сетях и специализированных форумах.

Россияне пишут, что не могут подключиться к сети. При попытке настроить wi-fi появляется сообщение об ошибке. Ещё более неприятный конфуз возникает после перепрошивки телефона. Операционная система требует подключения к беспроводной сети для дальнейшего обновления и завершения настройки. Однако кроме как войти в список сетей и вводить пароли к ним - никакие действия не доступны.

Опытные пользователи предлагают два выхода из ситуации. Первый подразумевает настройку vpn непосредственно на роутере и получения уже зашифрованного сигнала. Во втором случае следует просто настроить прокси на смартфоне вручную. Делать это необходимо после recovery или в настройках wi-fi. Один из комментаторов добавил, что ему удалось подключиться стандартным способом после множества бесплодных попыток.

Стоит отметить, что специализированный сайт Xiaomi также недоступен. При загрузке страницы появляется уведомление о блокировке IP-адреса Роскомнадзором согласно закону "Об информации". Многие пользователи форумов связывают явление напрямую с действиями Роскомндазора. Стоит напомнить, что из-за мер по борьбе с Telegram надзорное ведомство блокирует множество прокси и IP-адресов, что приводит к сбоям в работе сторонних сервисов, мессенджеров и даже онлайн-игр. Так недавно на блокировку жаловались игроки Plants vs Zombies.