Аналитики определили лучшего голосового ассистента

Эксперты изучили работу всех голосовых ассистентов и выбрали лучшего. Среди испытуемых были Apple Siri, «Ассистент» Google на колонке Home и Android-смартфоне, Microsoft Constanta и Amazon Alexa. Независимые эксперты провели сравнительный анализ и назвала умнейшего помощника. В этом году, как и в прошлом, первое место получил «Ассистент» Google.

В ходе исследований каждому голосовому помощнику было задано 5000 вопросов на разнообразные темы. При этом аналитики изучали работу программы по тому, дает она устный ответ или находит его в посторонних источниках. Учитывались еще и ошибки, когда помощники сталкивались с неверно истолкованной просьбой и не понимали, чего от них хотят.

Результаты исследования показали, что лучше всех показал себя голосовой «Ассистент» Google на смартфоне. А второе место досталось голосовому ассистенту от компании Apple, который получил от создателей название Siri. По мнению аналитиков она в 2 раза чаще не понимала просьбу, в отличии от своего конкурента.

А вот помощник Alexa все так же исполняет роль догоняющей. Недавно компания Amazon сообщила о своих планах модернизировать своего голосового помощника и добавить функцию запоминания информации по просьбе пользователя. У «Ассистента» Google же эта функция появилась еще в 2016 году.