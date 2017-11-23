Основатель Google предупредил об угрозе от искусственного интеллекта

Основатель Google Сергей Брин предупредил об угрозе от искусственного интеллекта. Он отметил, что наступившее «технологическое возрождение» может привести к безработице.

Такие слова были высказаны в отчёте, представленном на ежегодном собрании учредителей Google. По словам Сергея Брина, для искусственного интеллекта наступила настоящая весна, развитие вычислительной техники поднялось на небывалый уровень. Ежемесячно появляются новые программы и методы обработки. Однако это не только благо, а и новые проблемы, как сообщает «Версия.Инфо».

В первую очередь, как считает Сергей Брин, дальнейшее развитие искусственного интеллекта может привести к тотальной безработице. Кроме того, такие технологии теоретически будут использованы также и для попытки манипулировать людьми. Эксперты отмечают, что Сергей Брин упустил ещё одно спорное применение искусственного интеллекта – в военном деле. Очевидно, это было сделано потому, что компания Google активно сотрудничала с Пентагоном, помогая внедрять ИИ для анализа видео с беспилотников.