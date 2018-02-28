В ВКонтакте появились голосовые и видеозвонки с шифрованием

В пресс-службе социальной сети «ВКонтакте» объявили о том, что в мобильных приложениях для iOS и Android теперь есть сервис с голосовыми и видеозвонками. Для того, чтобы позвонить, нужно только нажать кнопку в профиле или в диалоге с другим пользователем.

Компания планирует предоставить доступ к звонкам не сразу, а постепенно. В первый день работы приложения разработчики предложили пользователям поздравить своих друзей с днем рождения звонком. В таком случае после звонка у обоих пользователей оставались специальные значки для того, чтобы созвонится еще раз. После этого активация приложения совершается с помощью звонков между знакомыми.

Безопасность голосовых и видеозвонков обеспечили с помощью сквозного шифрования, которое проходит на устройстве с которого пользователь совершает звонок, поэтому никто не сможет узнать о чем вели диалог пользователи. Разработчики уверяют, что за пределами вашего мобильного устройства получение какой-либо информации или передача ключей технически не является возможным.