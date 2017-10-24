В мобильных приложениях "ВКонтакте" стали доступны защищённые звонки

Теперь пользователи социальной сети могут делать защищённые голосовые и видеозвонки. Однако для того, чтобы стать обладателям новой функции, нужно выполнить одно условие.

В обновлении мобильного приложения «ВКонтакте» появилась новая функция. Пользователи могут позвонить своим родственникам и близким, используя защищённые сквозным шифрованием голосовые и видеозвонки.

Однако для того, чтобы получить доступ к новой функции приложения пользователь должен принять звонок от человека, который её уже активировал. Также можно поздравить своего друга с днём рождения, и новый сервис сразу станет доступным для двоих.

Подписчики обрадовались новой возможности и удивились оперативности разработчиков, ведь об обновлении они сказали вчера, а уже сегодня все могут им воспользоваться. Другие пользователи социальной сети отнеслись к тому, что звонки буду защищены, с иронией, так как «в России это невозможно». Теперь все ищут друга или человека, который сможет сделать им звонок, чтобы они активировали новую функцию приложения.